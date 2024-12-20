Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor'la ile karşılaşacak. - İSTANBUL