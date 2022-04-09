Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

09.04.2022 23:50

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonuçtan mutlu olmasalar da takımın gösterdiği tempodan, kolektif oyundan memnun olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, sonuçtan mutlu olmasalar da takımın gösterdiği tempodan, kolektif oyundan memnun olduklarını söyledi.

Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kırılma anlarındaki bireysel performansların çok belirleyici olduğunu belirterek, "Sonuçtan mutlu değiliz ama takımın gösterdiği tempodan, kolektif oyundan memnunuz." dedi.

Beşiktaş karşısında erken gol yediklerini ama çabuk reaksiyon göstererek klasik futbollarını ortaya koyduklarını vurgulayan Mateos, "Taç pozisyonundan yediğimiz gol bizi düşürdü ama takımımız yine iyi reaksiyon gösterip klasik Alanyaspor futbolu oynadı. Bireysel hatadan kaynaklı üçüncü golü yedik. İlk yarı böyle sonlandı. İkinci yarı rakibimizin baskı şeklini değiştirmesi adaptasyonda sıkıntı yarattı. İkinci yarıda oyunu domine ettik. 40 bin kişinin önünde, yeni hocasıyla Beşiktaş'a karşı böyle futbol oynamak bize gurur veriyor." diye konuştu.

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'a karşı nasıl bir çalışma gerçekleştirdikleri sorusunu yanıtlayan Mateos, "Trabzonspor maçından ziyade West Bromwich dönemindeki oyun anlayışı üzerine analizler yaptık. Duran toplara çalıştık. Beşiktaş'a karşı aciz durumda olduğumuzu, problem yaşadığımızı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika
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