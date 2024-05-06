Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek finale yükseldi

Basketbol Gençler Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, evinde Beşiktaş'a 63-72 mağlup oldu. Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u eleyerek A. Efes ile finalde karşı karşıya gelecek.

06.05.2024 17:00
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Basketbol Gençler Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 63-72 mağlup oldu. Yarı finalde Aliağa Petkimspor'u eleyen Beşiktaş, A. Efes ile finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Talip Kocaöz, Melih Bağlar

Aliağa Petkimspor: Doğukan Orgun 10, Yiğit Gökay Kaba 22, Emirhan Yılmaz 11, Demir Acar Konuk 14, Onur Aslaner 6, Süleyman Deniz Pulat,Alper Kaçar, Aytaç Sola

Başantrenör: Emre Özpulat

Beşiktaş : Tan Ayyıldız 13,Yağız Aksu 14, Ahmet Aya Özbek 14, Yiğit Toka, Eren Karakaya 8, Yusuf Gündüz 14, Eren Erdoğan 9, Attila Oktay Güleçyıldız, Yusuf Barutçu, Anıl İhsan Akgül

Başantrenör: Recep Mermeci

1. periyot: 17-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 36-33 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 43 -51 (Beşiktaş lehine) - İZMİR

Kaynak: İHA

Basketbol, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika

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