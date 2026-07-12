Beşiktaş, Alimpijevic\'in Sözleşmesini Uzattı

Beşiktaş, Başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi. - İSTANBUL