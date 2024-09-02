Beşiktaş, Genç Orta Saha Tıknaz'ı Rio Ave'ye Kiraladı

Spor

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.