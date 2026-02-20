Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi ve Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi ve Finale Yükseldi

20.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş GAİN, Anadolu Efes'i 91-82 yenerek Türkiye Kupası finaline yükseldi. Alimpijevic ve Sertaç'ın açıklamaları.

Basketbol Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda Anadolu Efes'i 91-82 yenerek finale yükselen Beşiktaş GAİN'de başantrenör Dusan Alimpijevic, önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçın ardından Sırp çalıştırıcı ile siyah-beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Alimpijevic, "Yönetim, oyuncular ve teknik heyetle beraber son üç yılda inanılmaz işlere imza atıyoruz. Üç sezondur Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmamız büyük bir iş. Üç yıl önce buraya geldiğimizde takım neredeyse küme düşmek üzereydi. Şu an ise Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan takımlarla aynı seviyeye geldik. Bir kez daha oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçı neredeyse iki kez kazandık. İnandık ve bırakmadık, sonunda da maçı kazandık. Karakterimizi gösterdik." diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımın pivotu Sertaç Şanlı'nın performansından övgüyle söz eden Alimpijevic, "Sertaç'ı kadromuza katarak iyi bir hamle yaptık. Onu iyi bir zamanda transfer ettik. Hiçbir zaman Ante Zizic ve Brynton Lemar gibi önemli oyuncuların yokluğu nedeniyle şikayet etmedik, ağlamadık. Milli maçlardan sonra onlar da hazır olacak. Oyuncular Sertaç için boş şut fırsatı oluşturdular. O da gerçekten çok iyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sertaç Şanlı: "Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun"

Beşiktaş GAİN'in milli oyuncusu Sertaç Şanlı, galibiyeti siyah-beyazlı taraftarlara armağan ederken, kazanmaları gereken bir finalin olduğunu vurguladı.

Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmalarının çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki pivot, "Takıma biraz geç katıldım ama bu formayla tekrar final oynamak güzel bir duygu. Adaptasyon sürecim ve form tutmam biraz uzun sürdü. Dusan ve takım arkadaşlarım durumumu anlıyor. Bana çok yardımcı oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu galibiyet taraftarımıza hediye olsun ama kazanmamız gereken bir maç daha var." değerlendirmesinde bulundu.

Sertaç Şanlı, takımda olduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini belirterek, siyah-beyazlı ekipte herkesin birbirine yardımcı olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Anadolu Efes, Beşiktaş, Gain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi ve Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Vitor Pereira’dan ’’Bir gün Fenerbahçe’de görev almak ister misiniz“ sorusuna cevap Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna cevap
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar -40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar
Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı Bilal Erdoğan Arakanlı Müslümanlarla iftar açtı
Avrupa’da gecenin sürprizi 8 milyon Euro’luk rakibini yenemediler Avrupa'da gecenin sürprizi! 8 milyon Euro'luk rakibini yenemediler

20:41
Japonya’da bir Türk’ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
Japonya'da bir Türk'ün şaşkınlığı: Domuzlarla kahve keyfi
19:46
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu
19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 21:18:18. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Anadolu Efes'i Yendi ve Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.