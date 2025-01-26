Beşiktaş Antalyaspor'la Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig 21. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Corendon Airlines Park'ta saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Beşiktaş'ta Al Musrati 41. dakikada sarı kart görürken zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarının başlaması ile birlikte 46. dakikada Rafa Silva Beşiktaş'ta sarı kart gören futbolcu oldu. Antalyaspor'da ise mücadelenin ilk sarı kartı Moussa Djenepo'ya çıktı.
Karşılaşmanın 79. dakikasında Rafa Silva, Ciro İmmobile'nin asistini gole çevirerek Beşiktaş'ı müsabakada 1-0 öne geçirdi. Antalyaspor'da 85. dakikada Erdal Rakip skoru eşitleyen golü kaydetti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
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