Beşiktaş Antrenmanına Devam Ediyor

Beşiktaş, çalışmalarına bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü. Antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını saat 17.00'de sahada gerçekleştirecek. - İSTANBUL
