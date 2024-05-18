Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Ege Tıknaz, Chamberlain, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Massanga, Pedro, Boudjemaa, Bashiru, Mendes, Strandberg
Gol: Dk. 27 Massanga (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 44 Pedro, Dk. 45+2 Mendes (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor karşısında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
27. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Hücum yönünün solundan Pedor ile kullanılan köşe vuruşunda altı pasın sağında topun gelişine vuran Massanga, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Svensson'un pasında topla buluşan Ege Tıknaz'ın rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleciyi geçen meşin yuvarlağı ağlara giderken Kilama çizgiden çıkardı.
İlk yarı, Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi - Son Dakika
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