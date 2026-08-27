Beşiktaş Avrupa Ligi'nde - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa Ligi'nde

Beşiktaş Avrupa Ligi\'nde
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Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e 1-0 kaybetmesine rağmen toplamda 3-1 ile tura geçti.

(KAUNAS) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçta elde ettiği 3-0'lık avantajla turu geçerek Avrupa Ligi'ne yükseldi.

Dariaus Gireno Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yaptı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 64'üncü dakikada Oliviera'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, iki maç sonunda toplamda 3-1'lik üstünlük sağlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırdı.

Kaynak: ANKA

Litvanya, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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