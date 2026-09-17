Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı Tüpraş'ta konuk ediyor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Olimpik Marsilya'yı Tüpraş'ta konuk ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında karşılaşacak. Tüpraş'ta oynanacak maçı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakem ve oyuncu kadrosu şöyle:
Stat: Tüpraş
Hakemler: Andrea Colombo, Davide Imperiale, Giuseppe Perrotti (İtalya)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, İlhan Fakılı, Vlahovic
Olimpik Marsilya: de Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Egan-Riley, Hojbjerg, Abdelli, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit
Kaynak: AA
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