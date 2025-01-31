Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Solskjaer, Twente'ye kaybettikleri maç sonrası galibiyet için yeterli fırsat yaratamadıklarını belirtti.

31.01.2025 02:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente'ye 1-0 yenilerek organizasyona veda eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, galip gelmek için yeterli gol fırsatları yakalayamadıklarını söyledi.

Norveçli teknik adam, de Grolsch Veste Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada topa daha fazla sahip olduklarını belirten Solskjaer, "Asıl önemli nokta daha fazla gol şansı yakalamaktı. İki takıma da beraberlik yaramıyordu. Maalesef kazanmak için yeterli şansları yaratamadık. Yediğimiz golden önce kornerden öne geçebilirdik. Fırsatlar yakaladık ama yeterli değildi." ifadelerini kullandı.

Hücumda daha iyi olmaları gerektiğine vurgu yapan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Kazanmayı öğrenmek zorundayız. Hücumda fırsatlar yaratmayı öğrenmeliyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. İstikrar sağlamak ve bu oyuncu grubuna uyan planı bulmak zorundayız. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye görüş belirtti.

" Rafa Silva'nın kalçasında ağrıları vardı"

Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın 60. dakikada oyundan alınmasıyla ilgili bir soruyu Solskjaer, "Rafa Silva'nın maçtan önce kalçasında ağrıları vardı. O cesur bir oyuncu. Oynamak istedi. Maçın ilerleyen bölümlerinde oyunu kontrol etmekte zorlandık ve bu değişikliği yapmak zorunda kaldık." şeklinde yanıtladı.

"Tutku olması lazım"

Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ettikleri maça göre kötü bir performans sergilediklerinin altını çizen Ole Gunnar Solskjaer, "Futbol böyle bir oyun. Tutku olması lazım. Athletic Bilbao maçında tutkulu oynayan bir takım vardı. O maça göre kötü oynadık. Rakibin golünden önce 2 fırsat yakaladık. Gol atınca işlerin değişmesi küçük nüanslarla belli oluyor. O maçta büyük bir atmosfer vardı. Bugün oyuncularım bir şeyler yapmak istedi. İlk yarıda pas anlamında doğru şeyleri yapmak varken fantastik paslar vermeye çalıştık ve bu yüzden çok top kaptırdık. Bunu düzeltmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz"

Karşılaşmanın son bölümünde sürekli uzun toplarla oynamaya çalışmalarını eleştiren Norveçli teknik adam, "Duygularımızı kontrol etmeyi öğrenmeliyiz. Son 10 dakikada gol atmak için çabaladık. Sürekli uzun oynamaya çalıştık. Daha hızlı paslarla topu daha doğru yerlere ulaştırmamız lazım. Bunu öğrenmek zorundayız. Roma bir günde inşa edilmedi, her şey zaman alıyor. Oyunculara inanç ve güven aşılamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Son olarak ara transfer döneminde kadroya yeni oyuncular katmak istediklerini belirten Solskjaer, planlama yaparken duygusal hareket etmemeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, 3-sayfa, Twente, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Veda Etti - Son Dakika

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