Beşiktaş Avrupa Ligi Rövanşına Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Avrupa Ligi Rövanşına Çıkıyor

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'le deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dariaus Gireno Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını ise Guadalupe Porras Ayuso ve Guillermo Santiago Sacristan yapacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına 90 dakika uzaklıkta olan siyah-beyazlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük avantaj elde etmişti.

Bir yıllık hasret bitmek üzere

Geçen sezon eleme aşamalarında Avrupa macerasını noktalayan Beşiktaş, taraftarlarının özlemine yarın son vermek istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, rakibini elemesi halinde yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek ancak Litvanya ekibinin tur atlaması durumunda ise Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek.

Son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, 36 takım arasında ligi 28. sırada bitirerek defteri kapatmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk'e elenmiş, Konferans Ligi'nde ise Lausanne'a karşı tur atlayamayarak iki turnuvada da mücadele edememişti.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Avrupa Ligi Rövanşına Çıkıyor - Son Dakika

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