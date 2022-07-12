Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

12.07.2022 21:37
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadıkları hazırlık maçında göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynadıkları hazırlık maçında göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar Saatçı yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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