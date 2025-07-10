Beşiktaş Avusturya'da Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

WIENER Beşiktaş, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Üç grup halinde yapılan çalışmalarla başlayan idman, pas ve şut uygulamalarının ardından taktiksel organizasyonlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, ilk hazırlık maçında bugün Avusturya ekibi ST Pölten ile karşılaşacak. NV Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.