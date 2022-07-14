Siyah-beyazlı takımın kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirilen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve stretching ile başlayan idmanda baskı ve pas çalışmalarına ağırlık veren teknik direktör Valerien Ismael , takımı dörderli gruplara ayırdıktan sonra iki grubu ortaya aldı ve pas yapan gruplara baskı yapılmasını istedi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Avusturya kampında hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.