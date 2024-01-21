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Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yenerek galibiyetini sürdürdü

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 mağlup etti. Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 129 dakika sürdü. Beşiktaş Ayos takımı, Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brokocevic, Rosell ve Bahar Guidetti'nin performansıyla galibiyete ulaştı.

Beşiktaş Ayos, PTT\'yi 3-2 yenerek galibiyetini sürdürdü
21.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:58
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Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brokocevic, Rosell, Bahar Guidetti ( Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Maglio, Sude Uzun,Hilal Kocakara)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel ( Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral,Levinska, Hande Sunar)

Setler: 20-25, 25-21, 20-25, 26-24, 15-3

Süre: 129 dakika( 24, 28, 31, 33, 13)

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Ayos, PTT'yi 3-2 yenerek galibiyetini sürdürdü - Son Dakika


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