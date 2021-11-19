Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alan idmanları sonrası taktik programa geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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