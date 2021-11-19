Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alan idmanları sonrası taktik programa geçti.
Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Bugün Alanya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, kampa girecek.
Kaynak: AA
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