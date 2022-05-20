Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı

20.05.2022 22:33
Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı

Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, 2004 doğumlu genç oyuncu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2016 yılından bu yana gelişimini futbol akademimizde sürdüren 2004 doğumlu defans oyuncusu Aytuğ Batur Kömeç ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Aytuğ Batur Kömeç'e başarılar dileriz." denildi.

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Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Aytuğ Batur Kömeç'le profesyonel sözleşme imzaladı - Son Dakika


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