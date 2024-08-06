Beşiktaş, Badra Cisse ile Yollarını Ayırdı

Spor

Beşiktaş, 21 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda dahil edilen Fildişi Sahilli oyuncu, 19 yaş altı takımıyla 37 maça çıkıp 2 gol attı.