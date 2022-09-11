Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael 'in yönetiminde aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park 'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.