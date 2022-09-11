Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

11.09.2022 18:57
Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.


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Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Medipol Başakşehir 32. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir Beşiktaş'ın konuğu Medipol Başakşehir
Kaynak: DHA

Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır - Son Dakika

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