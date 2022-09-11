Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlılar, teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde aktivasyon ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
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