Beşiktaş Başkan Adayları El Ele Poz Verdi

Spor

BEŞİKTAŞ'ta başkan adayları Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel, taraftarların tezahüratlarının üzerine tribünlerin önüne gelerek el ele poz verip, taraftarları selamladı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda oy sayma işlemlerine geçilirken, tribünlerde yer alan genel kurul üyeleri 'Adalı, Yücel el ele, hep beraber tribüne' şeklinde tempo tuttu. Genel kurul üyelerinin tezahüratlarının ardından iki başkan adayı salonun ortasında bir araya geldi. İki başkan adayı el ele tribünlerin önüne gelirken, bu hareket salonda büyük alkış aldı.