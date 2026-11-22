Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 4-2 yenen Beşiktaş'ın kulüp başkanı Serdal Adalı, deplasmanda iyi bir sonuca imza attıklarını söyledi.

Adalı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, deplasmanda galip gelmelerinin kendileri açısından iyi olduğunu söyledi.

Konyaspor yönetimi ve camiasına da teşekkür eden Adalı, "Bizi çok iyi ağırladılar. Konyasporlu futbolcular da iyi mücadele etti, onları kutluyorum." diye konuştu.

Adalı, hakemlerle ilgili bir şikayetinin olmadığını, ancak Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) bazı kişilerin hakemleri rahat bırakması gerektiğini belirtti.

Hakemlerin yönlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Adalı, şunları kaydetti:

"Anthony Taylor'??a da bazı şeyleri empoze etmeye çalışmasınlar. Bu sadece Beşiktaş'ı değil, tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir konu. Ofsaytla ilgili söyleyecek bir şey yok. Hiç oralara girmek istemiyorum. Çıplak gözle kim seyrederse seyretsin 'ofsayt değil' diyor. Teknoloji var, ofsayt demiş. MHK ile ilgili söylediğim sözlerde, gayet iyi gitmeye çalışırken gördüklerim, duyduklarım, hissettiklerim işi bulandırmaya çalışıyorlar, yapmasınlar."

Galatasaray ile oynayacakları maça da değinen Adalı, "İnşallah güzel, centilmence bir maç olur, hak eden kazanır. Daha önce de söyledim, yabancı hakem talebimiz yok, hakemlerimize güveniyorum. Eğer genç hakemlerle ligi düzeltemezsek ülke olarak bize ayıp olur. Bugün VAR'da bir yabancı hakem vardı, tartışacak olsak onu tartışırız. Önemli olan niyetler iyi olsun." ifadelerini kullandı.

Adalı, kendileri için her maçın önemli olduğunu, Avrupa'da da galip gelip yerlerini garanti altına almak istediklerini aktardı.