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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim - Son Dakika

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

29.09.2021 13:47

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon sonu sözleşmesi bitecek Larin'le görüşme halinde olduklarını dile getirdi, kulübün durumunu sarsamayacağını altını çizerek vurguladı. Çebi, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Gitmek isteyen gidebilir. Kulübün durumunu zorlayacak kim varsa kısa keserim. Hiç uzatmam" ifadelerini kullandı.

Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin'in ayrılmak istediği ve sözleşme görüşmelerinde zorluk çıkarttığı haberlerine yanıt verdi. Çebi, net ifadeler kullandı.

Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

"TAVİZ VERMEM"

Başkan Çebi, "Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim

Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin'e kapıyı gösterdi: Gitmek isteyen gidebilir, ben kısa keserim - Son Dakika
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