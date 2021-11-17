Beşiktaş: "Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş...
17.11.2021 13:59
Beşiktaş: "Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde 'Akut Tonsillit' tanısı konmuştur.
Beşiktaş: "Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde 'Akut Tonsillit' tanısı konmuştur." - İSTANBUL
Beşiktaş, England, Akut, Spor, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş: 'Batshuayi'ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere'den dönüşünde, ateş... - Son Dakika Spor
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