Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında London Lions'ı mağlup etti

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Beniamino Manuel Attard (İtalya), Amal Dahra (Fransa), Sinisa Prpa (Sırbistan)
Beşiktaş BOA: Evans 20, Lazic 9, Nogic 18, Elif Bayram 10, Yueru Li 8, Krivacevic 10
London Lions: Peddy 2, Winterburn 23, Snytsina 10, Samuelson 16, Fagbenle 9, Gustafson 8, Meyers, Norton, Katanic
1. Periyot: 20-15
Devre: 40-27
3. Periyot: 51-43
Beş faulle çıkan: 38.58 Lazic (Beşiktaş BOA)
Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında İngiltere'nin London Lions ekibini 75-68 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 10 Nisan Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Beşiktaş, Nogic'le dış atıştan bulduğu üç isabetle hücumda etkili oldu. Konuk ekip, hücumda Winterburn ile farkın açılmasına izin vermezken maçın ilk çeyreği 20-15 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci çeyreğe etkili başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Dana Evans'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla 6-0'lık seri yakaladı: 26-15. Hücumda etkili olmaya devam eden siyah-beyazlılar, 17. dakikada Tijana Krivacevic'in orta mesafeden attığı basketle farkı 14'e çıkardı: 36-22. Bu periyotta dış atışlarda başarılı olamayan Beşiktaş, devre arasına 40-27 üstün gitti.
Üçüncü periyodun başında tempoyu artıran Beşiktaş, Yueru Li'nin 27. dakikada serbest atıştan bulduğu sayıyla farkı 18'e kadar çıkardı: 51-33. Bu basketten sonra hücumda temposunu artıran ve etkili savunma yapan London Lions, çeyreğin son saniyelerinde farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda Beşiktaş'ın 51-43 üstünlüğü ile gidildi.
Son çeyreğe etkili başlayan ev sahibi ekip, Dana Evans'ın 33. dakikada orta mesafeden bulduğu basketle farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü yeniden alan Beşiktaş, rakibinin top kayıplarıyla boş hücumlarını iyi değerlendirerek farkın kapanmasına izin vermedi ve maç siyah-beyazlıların 75-68 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Taraftarlar, Beşiktaş Emlakjet'in maçını dev ekrandan takip etti
Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyetin ardından Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı final serisi son maçında Fransa'nın Mincidelice JL ekibine konuk olan Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nın karşılaşmasını dev ekrandan izledi.
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