Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinin ilk maçını kazandı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk maçında konuk ettiği İngiltere'nin London Lions ekibini 75-68 yenen Beşiktaş BOA'da başantrenör Aziz Akkaya ve oyuncu Mihaela Lazic, finalin ikinci ayağını da kazanmak istediklerini belirtti.
Aziz Akkaya ve Mihaela Lazic, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Maça iyi başladıklarını belirten Aziz Akkaya, "Farkı 18'e çıkardıktan sonra basit hatalar yaptık. Çok çalışıp kupayı eve getirmek istiyoruz. Kimyamız çok iyi. Skora bakmadan Londra'ya gideceğiz. Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Yapabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Akkaya, Londra'daki rövanş maçını da kazanmak istediklerini aktararak, "Biz bu karşılaşmayı 80 dakikalık bir mücadele olarak görüyoruz. Bazı oyuncular yorgundu. Fark 18'e çıkınca bir gevşeme yaşandı. Biz bu finalin sadece 40 dakikalık mücadelesini önde götürdük. Şimdi önümüzde bir 40 dakika daha var. Kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
Beşiktaş BOA'nın oyun kurucusu Mihaela Lazic de maça iyi başladıklarını belirterek, "Farkı 18'e çıkardıktan sonra bazı basit hatalar yaptık. Çok fazla dış atış şansı verdik. Ancak maçın sonunu da iyi getirdik. İyi bir kimyamız var. Birbirimize güveniyoruz. Oraya kazanmaya gideceğiz ve kupayı buraya getireceğiz. Bu organizasyondaki en iyi takım olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.
London Lions cephesi
London Lions Başantrenörü Styliani Kaltsidou, maça gergin başladıklarını vurgulayarak, "Çok fazla turnike kaçırdık. Sonra geri dönmeyi başardık. Top kayıpları yaptık ve bundan kaçınmamız gerektiğini söylemiştik. Sayı atamaları için ikinci şansı da verdik. Beşiktaş, yetenekli bir takım. Problemimiz defans değildi. Problemimiz hücumdu. 18 sayıya kadar fark ulaşmıştı ama aradaki farkı azaltabildik. Eve dönüp savaşmamız lazım. 7 sayı fark var. Hiçbir şey bitmiş değil. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.
İkinci maçın çekişmeli geçeceğini dile getiren Kaltsidou, "Beşiktaş, öne geçmemize izin vermek istemeyecektir. Londra'da oynayacağız şimdi. Bence ofansif performansımız sahamızda farklı olacaktır. Oyuncularıma güveniyorum. Çok sıkı çalışıyorlar. Bu sadece kötü bir gündü." diye konuştu.
London Lions'un oyun kurucusu Holly Winterburn ise Beşiktaş taraftarının maça etki ettiğini belirterek, "Her şeye rağmen geri dönebildik ve ikinci yarıda da kontrolü ele aldık. Farkı 7 sayıya kadar da indirdik ve bu önemliydi. Gergindik ama buradan da ders çıkaracağız. Maçı kazansak mutlu olurduk ama arada sadece 7 sayı fark var. Maça başlayıp birkaç sayı attığımızda aradaki fark 0 olacak. Bu yüzden aradaki farkın sadece 7 sayı olması da bize güven veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
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