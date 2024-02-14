Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic\'i kadrosuna kattı

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, 28 yaşındaki Sırp forvet Kristina Topuzovic ile sözleşme imzaladı. Topuzovic, son olarak Fransa'nın Flammes Carolo takımında forma giymiş ve ayrıca 27 kez Sırbistan Milli Takımı'nda yer almıştır.

14.02.2024 16:37  Güncelleme: 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Flammes Carolo takımında forma giyen 28 yaşındaki Kristina Topuzovic ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Topuzovic, ayrıca 27 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda forma şansı buldu.

Kaynak: AA

Basketbol, Sırbistan, Beşiktaş, Fransa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 17:47:54. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Sırp forvet Kristina Topuzovic'i kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement