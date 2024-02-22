Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti

Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier\'i 73-59 mağlup etti

Beşiktaş BOA, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 yenerek avantaj elde etti. Rövanş maçı ise 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

22.02.2024 22:21
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Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Silvia Marziali (İtalya), Alakbar Hasanov (Azebaycan), Mladen Lucic (Karadağ)

Beşiktaş BOA: Elif Bayram 14, Evans 16, Lazic 8, Li 6, Nogic 17, Krivacevic 12, Melek Uzunoğlu, Topuzovic

Lattes Montpellier: Alston 16, Bernies, Jenkins 5, Djoko, Toure 7, Brun 2, Rabot 21, Traore, Zamoura 2, Naigre 6

1. Periyot: 21-11

Devre: 45-26

3. Periyot: 61-42

Beş faulle çıkan: 38.50 Toure (Lattes Montpellier)

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Beşiktaş BOA, Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini 73-59 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü Fransa'da oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş BOA, Lattes Montpellier'i 73-59 mağlup etti - Son Dakika

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