Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Mağlup Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Mağlup Oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek grup aşamasını tamamladı.

13.12.2024 01:10
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zinckernagel'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

76. dakikada Onur'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Semih'in şutunda top yandan auta gitti.

89. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kontrol etti.

Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Sondre Fet dk. 71), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Maatta dk. 80), Hauge, Hogh (Helmersen dk. 80)

Yedekler: Julian Faye Lund, Villads Schmidt Nielsen, Brice Wembangomo, Adam Sorensen, Sondre Auklend, Sondre Sorli, August Mikkelsen, Nino Zugelj, Runar Espejord

Teknik Direktör: Kjetil Knutsen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati (Muçi dk. 64), Ndour (Salih Uçan dk. 64), Onur Bulut (Mustafa Hekimoğlu dk. 74), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Can Keleş dk. 88), Semih

Yedekler: Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Yakup Arda Kılıç

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Zinckernagel (dk. 37), Björtuft (dk. 43) (Bodo/Glimt), Gedson Fernandes (dk. 21) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Evjen (Bodo/Glimt), Ndour, Salih Uçan (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Mağlup Oldu - Son Dakika

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