Beşiktaş, Bodo/Glimt'e Mağlup Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zinckernagel'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
76. dakikada Onur'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Semih'in şutunda top yandan auta gitti.
89. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Salih Uçan'ın gelişine vuruşunda kaleci Haikin meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler: Filip Glova, Daniel Polacek, Peter Bednar
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen (Sondre Fet dk. 71), Berg, Saltnes, Zinckernagel (Maatta dk. 80), Hauge, Hogh (Helmersen dk. 80)
Yedekler: Julian Faye Lund, Villads Schmidt Nielsen, Brice Wembangomo, Adam Sorensen, Sondre Auklend, Sondre Sorli, August Mikkelsen, Nino Zugelj, Runar Espejord
Teknik Direktör: Kjetil Knutsen
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Bakhtiyor, Al-Musrati (Muçi dk. 64), Ndour (Salih Uçan dk. 64), Onur Bulut (Mustafa Hekimoğlu dk. 74), Gedson Fernandes, Rafa Silva (Can Keleş dk. 88), Semih
Yedekler: Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Emrecan Terzi, Arda Berk Özüarap, Joao Mario, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Yakup Arda Kılıç
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Zinckernagel (dk. 37), Björtuft (dk. 43) (Bodo/Glimt), Gedson Fernandes (dk. 21) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Evjen (Bodo/Glimt), Ndour, Salih Uçan (Beşiktaş) - İSTANBUL
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