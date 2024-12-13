Beşiktaş Bodo/Glimt'e Yenildi

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, müsabakaya Ersin Destanoğlu'yla başlamasının özel bir sebebi olmadığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Topraktepe, "Ersin, Avrupa'da iyi maçlar çıkardı. O da bizim kalecimiz. Oynadığı zaman da Beşiktaş'ı iyi temsil ediyor. Bugün öyle karar verdik, maçta da elinden geleni yaptı." diye konuştu.

Bazı oyuncuların fiziksel anlamda hazır olmadığını ve bu nedenle kadroda değişiklikler yaptığını söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Salih uzun süre sonra iki maç üst üste 11'de oynadı. Maçların arasında çok süre yoktu, 3-4 gün vardı. Bazı ufak sıkıntıları vardı. 11 başlatmamamız gerektiğini düşündük. Yavaş yavaş takım içine gireceğini söylemiştim. Muçi de sakatlıktan yeni çıktığı için doktorlar 35 dakika oynayabileceğini söyledi. Bazı oyuncularımızın fiziksel sıkıntıları nedeniyle böyle bir karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyuncularımız 35 dakika bütün planımıza uydu. Golü de bulduk. İkinci golü de bulabilirdik. Rafa Silva'nın karşı karşıya bir pozisyonu ve iki net pozisyonumuz daha vardı. Bunları yapsak rakip demoralize olabilirdi ve biz ilk yarıya galip girebilirdik. Duran top ve atağa çıkarken yakalandığımız pozisyonla 2-1 mağlup içeri girdik. İkinci yarıya iyi başlamak istedik. İlk 15 dakika istediklerimizi yapamadık. Son dakikalarda pozisyonlar da bulduk ama olmadı. İki takım da iyi mücadele etti." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ve Twente maçlarının kaldığını hatırlatan Topraktepe, bu müsabakalarda alacakları 4 puanın play-off aşamasına kalmalarına yetebileceğini sözlerine ekledi.