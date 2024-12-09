Beşiktaş Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı ve hazırlıklarını sürdürüyor.

09.12.2024 14:46
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübünün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenmanda, Süper Lig'in 15. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcular, salonda çalıştı. Diğer oyuncuların idmanı ise 5'e 2 ve ısınma koşularının ardından dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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