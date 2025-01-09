Beşiktaş Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü sahasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.
İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Sipay Bodrum FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
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