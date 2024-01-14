Beşiktaş, Çankaya Üniversitesi\'ni farklı mağlup etti

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Burak Durmuş, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Beşiktaş: Evans 9, Ceyda Conker 4, Elif Bayram 10, Zeynep Can 7, Krivacevic 16, Nogic 7, Şuğranur Hatice Sönmez 8, Melek Uzunoğlu 6, Yueru Li 25, Ceyda Necmiye Bekar, Şevval Sıla Kaplan
Çankaya Üniversitesi: Walker 20, Fontaine 13, Gülse Uğur 13, McCarty-Williams 2, Melike Tuğba Oral 9, İlayda Derman, Gizem Tüzün
1. Periyot: 23-16
Devre: 46-24
3. Periyot: 72-38
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 92-57 mağlup etti.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini elde ederken, başkent temsilcisi 14. mağlubiyetini yaşadı.
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