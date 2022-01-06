Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların dinlenmeye yönelik çalışma yaptığı belirtildi.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
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