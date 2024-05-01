Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

01.05.2024 14:44
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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