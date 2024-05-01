Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, taktik çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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