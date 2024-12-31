Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 45 dakika sürdü.
Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki idmanda futbolcular, ısınma koşuları sonrasında pas ve top kapma çalışmaları yaptı.
Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, 2 Ocak Perşembe günü yapacağı idmanın ardından Rize'ye gidecek.
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