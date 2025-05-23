Beşiktaş Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmaların ardından tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
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