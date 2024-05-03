Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta Beşiktaş'ın gollerini Omar Colley, Milot Rashica ve Joe Worrall attı.

03.05.2024 22:09
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol taraftan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Milot Rashica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

68. dakikada Jonjo Shelvey'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte Emirhan Topçu kafayla topu filelere gönderdi. 2-2

86. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun'un topla ilerleyip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

90+7. dakikada Alexander Oxlade-Chamberlain'in ortasında ceza sahası içi sağ tarafında Joe Worrall topu indirdi. Pozisyonunda devamında defanstan seken topu önünde bulunan Worrall'ın kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley (Joe Worrall dk. 46), Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan (Alexander Oxlade-Chamberlain dk. 64), Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal (Vincent Aboubakar dk. 87), Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka (Cenk Tosun dk. 64)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Yakup Arda Kılıç, Umut Meraş

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Atilla Mocsi dk. 87), Halil İbrahim Pehlivan, Jonjo Shelvey, Ibrahim Olawoyin, Dal Varesanovic (Muammer Sarıkaya dk. 63), Gustavo, Akintola, Adolfo Gaich (Martin Minchev dk. 62)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Azubuike, Seyfettin Anıl Yaşar, Mame Mor Faye, Eray Korkmaz, Güvenç Usta, Altin Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ibrahim Olawoyin (dk. 5), Emirhan Topçu (dk. 68) (Çaykur Rizespor), Omar Colley (dk. 7), Milot Rashica (dk. 65), Joe Worrall (dk. 90+7) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Omar Colley, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Gustavo (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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