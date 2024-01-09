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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın pozisyonlarda ikinci topu aldığını ve gollerin sırasıyla gelmesiyle rahat bir maç geçirdiklerini söyledi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u 4-0 mağlup etti
09.01.2024 - 23:25,  Güncelleme: 23:27
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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe "Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Sakatlıklar Beşiktaş'ın bu yıl çok büyük sorunu. Beşiktaş forması giyen tüm futbolcular değerlidir demiştim. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyar kazanırız demiştim. Öyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Rizespor kendi sahasında hep önde basan, topa hakim olmak isteyen, hep baskılı futbol oynamak isteyen bir takım. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık. Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA
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