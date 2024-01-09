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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 Yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 4-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun attı.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u 4-0 Yendi
09.01.2024 - 22:15,
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Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Dk. 46 Tarık Çetin), Muhammet Taha Şahin (Dk. 71 Eray Korkmaz), Emirhan Topçu, Seyfettin Anıl Yaşar (Dk. 52 Minchev), Hojer, Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 64 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 71 Sauer), Gaich

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov, Umut Meraş (Dk. 86 Emrecan Terzi), Hadziahmetovic, Rashica (Dk. 73 Ghezzal), Demir Ege Tıknaz (Dk. 73 Tayfur Bingöl), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 86 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Cenk Tosun (Dk. 80 Muleka)

Goller: Dk. 4 Rashica, Dk. 45 ve 47 Semih Kılıçsoy, Dk. 79 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 60 Olawoyin, Dk. 82 Minchev, Dk. 90+5 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 66 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 4-0 yendi.

47. dakikada savunmandan seken topu kontrol eden Semih Kılıçsoy'un, ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak 3. kez filelere gitti: 0-3.

55. dakikada ceza yayı üzerinde Shelvey'in sert şutunda, kaleci Mert Günok'un son anda çeldiği top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

68. dakikada Cenk Tosun'un pası ile savunmanın arkasına hareketlenen Rashica'nın iki kişiyi eksilttikten sonra ceza sahası içerisine girip şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

76. sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok topu parmaklarının ucu ile kornere çeldi.

79. dakikada rakibi ile ikili mücadeleye giren Semih Kılıçsoy, ayakta kalmayı başararak sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra topu boş durumdaki Cenk Tosun'a bıraktı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-4.

83. dakikada kendi çabası ile ceza sahası içerisine giren Muleka'nın iki kişiyi çalımladıktan sonra şutunda, kaleci Tarık Çetin yatarak meşin yuvarlağı son anda çelmeyi başardı.

Mücadele, Beşiktaş'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: AA
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