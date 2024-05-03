Beşiktaş, Çaykur Rizespor\'u son dakika golüyle 3-2 yendi

Spor

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley (Dk. 46 Worrall), Emrecan Terzi, Salih Uçan (Dk. 64 Chamberlain), Rashica, Ghezzal (Dk. 86 Aboubakar), Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka (Dk. 64 Cenk Tosun)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 87 Mocsi), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 67 Zeqiri), Sauer, Varesanovic (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Akintola, Gaich (Dk. 62 Minchev)

Goller: Dk. 5 Olawoyin, Dk. 68 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 7 Colley, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+7 Worrall (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 41 Colley, Dk. 67 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 43 Alikulov, Dk. 45+7 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 80 Sauer (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yendi.

60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1

68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.