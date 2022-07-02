Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı

02.07.2022 19:24
Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, milli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından, golcü Cenk Tosun ile ilgili bir paylaşım yapıldı. "Biz ayrılamayız. Yuvana hoş geldin Tosun Paşa." ifadelerinin yer aldığı paylaşımda, Cenk Tosun'un, Beşiktaş'ın yeni sezon formalarını giydiği bir videoya da yer verildi.

Everton'a veda etmişti

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig takımı Everton'daki 4,5 sezonluk kariyeri sonrası takıma veda etmişti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda milli futbolcu, "Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak. Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Cenk Tosun, Premier Lig kariyerinde Everton formasıyla 61 maçta 11 gol atarken kiralandığı Crystal Palace'da da 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

31 yaşındaki golcü futbolcu, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısı olmak üzere toplamda 3,5 sezon Beşiktaş'ta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 142 resmi müsabakada 64 kez fileleri havalandırdı. Cenk, 2018 Ocak'ta 22,5 milyon avro bonservis ücretiyle Everton'a transfer olmuştu.

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Kaynak: AA

Cenk Tosun, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Cenk Tosun ile anlaşmaya vardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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