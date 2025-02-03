Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sezon başında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadroya dahil ettiği 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Senegal asıllı İtalyan orta saha, 12'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 13 müsabakada siyah-beyazlı formayı giyerken, bu süreçte 1 gol atıp 2 de asist katkısı sağladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Cher Ndour ile yolları ayırdı - Son Dakika
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