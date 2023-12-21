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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Corendon Alanyaspor'un gollerini Yusuf Özdemir, Janvier ve Eduardo attı.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor\'a 3-1 mağlup oldu
21.12.2023 - 22:17,  Güncelleme: 22:22
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Stat: Tüpraş

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Chamberlain (Dk. 47 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 63 Rebic), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Rashica), Cenk Tosun

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk. 80 Janvier), Oğuz Aydın, Novais (Dk. 85 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 66 Eduardo), Efecan Karacan (Dk. 80 Fatih Aksoy)

Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 87 Janvier, Dk. 90 Eduardo (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca, Dk. 90+2 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy, Dk. 74 Colley (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

53. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Richard'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Demir Ege'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

70. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağında son çizgiden pası sonrası Hadziahmetovic'in yerden uzak direğe çıkardığı şutta Lima'ya çarpan top kornere gitti.

80. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

87. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Amartey'in hatası sonucunda gelişen ani atakta sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Janvier ile yaptığı verkaçın ardından meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Janvier, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Colley'in geri pasında kaleci Mert Günok'un topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda meşin yuvarlağın sahibi olan Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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