Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'nin yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL