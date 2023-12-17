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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar sürdürülecek.

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
17.12.2023 - 15:09,
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beşiktaş, Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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