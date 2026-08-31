Beşiktaş-Çorum FK Maçında VAR Richard Martens

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Çorum FK maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Richard Martens oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında saat 21.30'da Beşiktaş - Çorum FK, Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakada Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Yiğit Arslan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Richard Martens oturacak. Murat Altan da AVAR'da görev yapacak.