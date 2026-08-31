Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 Mağlup Etti

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Beşiktaş, Süper Lig'de Arca Çorum FK'yı 6-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, İbrahim Çağlar Uyarcan, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü (Dk. 71 Ndidi), Olaitan (Dk. 77 Miretti), Cerny (Dk. 71 İlhan Fakılı), Trossard (Dk. 84 Poku), Vlahovic (Dk. 71 Oh)

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Penetra, Smolcic, Borza, Ramadani (Dk. 46 Mahmic), Berat Özdemir (Dk. 72 Fredy), Serdar Gürler (Dk. 46 Cengiz Ünder), Emircan Gürlük (Dk. 60 Thiam), Diomande, Ramirez (Dk. 72 Karlsbakk)

Goller: Dk. 9 Cerny, Dk. 43 (Penaltıdan), Dk. 59 ve Dk. 66 Vlahovic, Dk. 73 İlhan Fakılı, Dk. 83 Murillo (Beşiktaş), Dk. 52 Diomande, Dk. 77 Mahmic (Arca Çorum FK)

Sarı kartlar: Dk. 15 Orkun Kökçü, Dk. 67 Vlahovic (Beşiktaş), Dk. 15 Ramadani, Dk. 30 Gökhan Sazdağı, Dk. 63 Ramirez, Dk. 64 Uğur Uçar (Teknik direktör) (Çorum FK)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi 6-2 yendi.

50. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Cengiz Ünder'in uzak mesafeden sert şutunda kaleci Nübel, uçarak şık bir kurtarışla topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

52. dakikada Çorum FK, şık bir golle farkı bire indirdi. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Diomande'nin sert şutunda meşin yuvarlak, sağ üst köşeden filelere gitti: 2-1.

59. dakikada Beşiktaş yeniden farkı ikiye çıkardı. Kaptan Orkun Kökçü'nün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Olaitan, meşin yuvarlağı ceza sahası içine gönderdi. Cerny'nin dokunamadığı topu savunma uzaklaştıramadı ve meşin yuvarlak Vlahovic'te kaldı. Sırp golcü, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşta topu kalecinin yanından filelere gönderdi: 3-1.

66. dakikada siyah-beyazlı takım Vlahovic ile bir gol daha buldu. Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza sahası içindeki Orkun Kökçü'ye atmak istediği pasta savunma araya girdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpasın gerisinde önünde bulan Vlahovic, sol ayağıyla topu kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

73. dakikada Beşiktaş farkı 4'e yükseltti. Ceza yayının içinde Olaitan, rakiplerinden kurtardığı topu ceza sahası sağ çaprazındaki İlhan Fakılı'ya çıkardı. Oyuncunun, çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta top, uzak köşeden ağlara gitti: 5-1.

77. dakikada Çorum FK, maçtaki ikinci golünü kaydetti. Sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yaptığı ortada Mahmic, topu kafayla filelere gönderdi: 5-2.

83. dakikada Beşiktaş, 6. golü buldu. Ndidi'nin şık topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İlhan Fakılı, meşin yuvarlağı solundaki Murillo'ya çıkardı. Panamalı futbolcunun sağ ayağıyla bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelerle buluştu: 6-2.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 6-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Beşiktaş, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 Mağlup Etti - Son Dakika

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